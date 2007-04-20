Янукович закликає зробити так, як він домовився з Ющенком

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає політичних лідерів протягом наступного тижня знайти вихід із ситуації, що склалася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Майдані Незалежності під час мітингу прихильників коаліції.

“Давайте, врешті-решт, зробимо так, як ми домовилися з Президентом ЮЩЕНКОМ, щоб з наступного тижня за короткий термін зняти всі протиріччя”, - сказав глава уряду. Він наголосив, що Президент України В.ЮЩЕНКО висловив свою готовність призупинити дію Указу про розпуск ВР. При цьому, за словами прем’єра, глава держави зробить це після того, як будуть знайдені політичний і правовий вихід з усіх суперечностей, які виникли останнім часом. Після цього, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, можна було б підписати “мирну угоду і звернутись до всіх політиків і українського народу”.

Глава уряду висловив сподівання, що у політиків вистачить “політичного глузду і політичної волі не стояти один проти одного, а сісти і домовитися”.

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що ніколи не буде відстоювати своїх власних інтересів, “думати про своє крісло чи затишний кабінет”. “Я завжди буду пам’ятати, що треба робити для простих людей, що треба робити, щоб наша країна була сильною. Я буду робити цілодобову рутинну роботу, яку потрібно робити для покращення життя людей”, - сказав прем’єр-міністр.