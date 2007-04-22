Наша Україна налаштувалася на дострокові вибори за будь-яких умов

"Ті, хто думає, що парламент буде спокійно працювати, надалі ігноруючи позицію половини виборців країни і не виконуючи указ Президента, той помиляється”, - про це заявив в ефірі 5 каналу лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав Кириленко. “Ми не знаємо наперед яким буде рішення КС. Але навіть якщо воно перегляне, ревізує чи скасує указ президента, ВР не буде існувати, бо понад 150 депутатів “Нашої України” та БЮТ складуть свої повноваження, написавши заяви про вихід із фракцій”, - цитує лідера фракції сайт Нашої України.

“Говорячи про можливість призупинення указу, Президент не відступає від рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, - переконаний Кириленко. - Призупинення дії указу можливе лише для подолання парламентської політичної кризи шляхом ухвалення ряду законодавчих актів.”

Проте, за словами Кириленка, представники опозиції не повернуться у парламент ні за яких обставин. “Парламентська криза зайшла так далеко, що ніхто з опозиційних сил туди вже не повернеться. У разі прийняття Президентом остаточного рішення про призупинення дії указу для внесення змін до виборчого законодавства досить голосів депутатів із більшості”, - наголосив Кириленко.