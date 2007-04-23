Співдоповідач ПАРЄ: Ющенко і Янукович можуть обійтися без дострокових виборів

Співдоповідач по Україні Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН не виключає, що українська криза може вирішитися і без дострокових виборів.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «Профіль”.

«Я вважаю, що жодна зі сторін конфлікту не виграла в результаті ухвалення резолюції ПАРЄ. Виграти вони (представники коаліції та опозиції – УНІАН) можуть лише в тому випадку, якщо сядуть за стіл переговорів», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

Вона висловила переконання, що в цьому випадку кожна зі сторін повинна відмовитися від частини своїх позицій. «Мені здається, зараз потрібно продемонструвати зрілість лідерам всіх п`яти політичних партій, які повинні сісти і домовитися. Рішення Конституційного Суду -- це, звичайно, добре, але зараз самий час для політичних сил знайти компроміс, після чого вони вже зможуть самі відповісти на запитання, чи потрібні дострокові вибори. Не виключаю, що вони можуть дійти висновку, що дострокові вибори не потрібні», - зазначила співдоповідач ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила резолюцію по Україні «Функціонування демократичних інституцій в Україні». У документі ПАРЄ висловлює стурбованість політичними подіями, які відбуваються в Україні протягом останніх місяців, які досягли свого піку після 2 квітня 2007 року, коли Президент України оголосив про розпуск Верховної Ради.

У резолюції, Асамблея, зокрема, підтвердила свою позицію, що відклик народних депутатів політичними партіями («імперативний мандат») є неприйнятним в демократичній державі.