Чоловік Станік попереджає СБУ і Банкову, що вони зуби зламають об його дружину

Чоловік судді Конституційного Суду Сюзанни Станік журналіст Вадим Долганов зізнається, що йому "страшно жити в цій країні". Про це він заявив в прямому ефірі Першого ділового каналу: "Судячи з того, що говорить і робить товариш Наливайченко, я, на жаль, можу зробити висновки, що у нас все менше свободи і все більше 37-го року. Ви уявляєте, йдеться про суддю Конституційного Суду! Тоді нам, простим людям, як нам жити в цій країні, якщо наливайченки можуть сказати, що ви – злочинець... Мені страшно жити в цій країні. Йдеться про мою дружину. Тут в даному випадку ми маємо службу небезпеки, а не Службу безпеки, якою керує філолог, людина без освіти, з дуже сумнівною біографією".

Відповідаючи на запитання про особисті якості своєї дружини, Долганов сказав: "Ви знаєте, вона просто дуже сильна людина. Є хороша приказка: «не кидайтеся на тих, хто сильніший за вас, – поламаєте зуби». Я хотів би це сказати товаришеві Налівайченку і тим хлопцям, які на вул. Банковій сьогодні сидять і придумують нові провокації".

Ура-Інформ