Партія Кінаха збирається судитися з Нашою Україною

Партія промисловців і підприємців України (ПППУ) має намір звернутися до суду з позовом про незаконність рішень міжпартійного з`їзду виборчого блоку «Наша Україна».

Про це повідомив народний депутат від ПППУ (фракція «Наша Україна») Лев ГНАТЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми намагаємося передати документи в блок «Наша Україна», керівництву блоку для отримання офіційної інформації про ухвалені рішення на міжпартійному з`їзді. Якщо ми одержимо протокол з`їзду, протокол засідання мандатної комісії та офіційні підписані матеріали цього з`їзду, то, звісна річ, ми їх опротестовуватимемо», - сказав Л.ГНАТЕНКО.

Разом з тим, депутат не уточнив, до якого суду ПППУ має намір направити позовну заяву. «Поки що не вирішили. Заява в мене лежить. Рішення ми сьогодні приймемо, підпишемо. Ми хочемо, щоб суд визначив точно і ясно: чи відповідає рішення цього з`їзду Закону «Про вибори народних депутатів України», Конституції України та угоді про створення виборчого блоку «Наша Україна»», - пояснив він.

При цьому Л.ГНАТЕНКО підкреслив, що ПППУ готова до діалогу з «Нашою Україною».

«Якщо буде проведений з`їзд (міжпартійний з`їзд «Нашої України» - УНІАН), відповідно до закону та угоди, – ми готові брати участь у цьому з`їзді і у відкритому діалозі відстоювати свої позиції», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Києві пройшов міжпартійний з`їзд «Нашої України», делегати якого позбавили депутатських повноважень парламентаріїв, які були вибрані від блоку і увійшли до коаліції. Це вісім членів ПППУ і один член Народного руху України. Від ПППУ - Анатолій КІНАХ, Олександр ВОЛКОВ, Лев ГНАТЕНКО, Василь ГУРЄЄВ, Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ, Віктор ЛЕЩЕНКО, Віталій МАЙКО, Анатолій ШКРІБЛЯК. Від НРУ – Олексій ФЕДУН.