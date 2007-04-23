БЮТ знову відмовили у розгляді позову на бездіяльність ЦВК

Вищий адміністративний суд України підтвердив рішення Печерського районного суду Києва про відмову розглядати позов Блоку Юлії Тимошенко на бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо формування окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Конституційному Суді України повідомила заступник міністра Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ.

Вона також зазначила, що суд прийняв окреме рішення, у якому наполягає на несвоєчасності створення ЦВК окружних виборчих комісій для проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Печерський районний суд м. Києва залишив без розгляду позов БЮТ до ЦВК про визнання протиправною бездіяльність щодо нестворення у визначений виборчим законодавством України строк окружних виборчих комісій.