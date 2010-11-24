Ветувати Податковий кодекс Януковича просять вже й роботодавці

Федерація роботодавців України (ФРУ) просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скористатися правому вето щодо закону про Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента було прийняте на VII з`їзді ФРУ.

У зверненні наголошується, що в законі враховані не всі пропозиції роботодавців.

«Оскільки не всі пропозиції роботодавців враховані в ухваленому Верховною Радою України Податковому кодексі, підтримуючи малий і середній бізнес, ми, делегати VII з`їзду ФРУ, звертаємося до вас, шановний Вікторе Федоровичу, з проханням ветувати і повернути Податковий кодекс до Верховної Ради для доопрацювання як такий, що не створює мотивації для детінізації економіки України і не забезпечує економічного розвитку країни», - говориться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.

Він викликав суспільне обурення, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.