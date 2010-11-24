Страйковий комітет підприємців зустрівся з іноземними дипломатами

Організаційний страйковий комітет підприємців зустрівся з представниками дипломатичного корпусу в Україні.

Про це УНІАН повідомив член оргкомітету страйкарів Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, в зустрічі взяли участь представники посольств США, Франції, Іспанії, Німеччини, Данії та інших країн Євросоюзу.

Як поінформував О.ДАНИЛЮК, “під час зустрічі дипломати висловили занепокоєння щодо нестабільної ситуації в Україні, поглибленням соціально-економічної кризи, спровокованої непрофесійної діями уряду, а також браком легітимності влади в Україні, яка відмовляється оголошувати парламентські вибори”.

У свою чергу представники страйку висловили думку, що такі дії влади провокують серйозне соціальне загострення. «Небажання знаходити компроміс з боку Президента та уряду може спровокувати абсолютно неконтрольовані процеси у суспільстві, як можуть вилитися у відверте громадянське протистояння», - зазначив О.ДАНИЛЮК.

Учасники зустрічі також визнали, що ситуація, яка склалася сьогодні в Україні, є найбільш нестабільною за всі роки незалежності, а відсутність бажання влади визнавати свої стратегічні помилки та системне порушення чинного законодавства з боку уряду та Президента призводить до ескалації цієї напруги.

О.ДАНИЛЮК повідомив, що представники дипломатичних представництв взяли до відома інформацію, отриману від страйкарів, та пообіцяли здійснювати серйозний контроль за дотриманням прав мітингувальників.