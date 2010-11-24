Підприємці не добилися зустрічі з депутатами в Харкові

Сьогодні у Харкові кількасот осіб провели пікетування першої сесії Харківської міськради нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вимагали не залишати без уваги фальсифікації, які, на їхню думку, відбулися під час виборів до місцевих рад 31 жовтня.

Активісти тримали плакати з написами: «Городу нужен честный мер!», «Антинародну кримінальну владу – геть!». Вони заявляли, що «не визнають цю владу і цього мера».

Значну частину протестувальників становили місцеві підприємці, які звернулися до своїх обранців з проханням підтримати їхні вимоги щодо накладення Президентом вето на новий Податковий кодекс.

Однак, народні депутати України від Партії регіонів, які були присутні на сесії міськради, не вийшли до своїх виборців, які зверталися до них за підтримкою.

Відповідаючи на заклик опозиції звернути увагу на вимоги харківських підприємців, Геннадій КЕРНЕС, який сьогодні склав присягу Харківського міського голови, зазначив, що питання Податкового кодексу належить до компетенції центральних органів влади, тому на сесії міської ради воно не розглядатиметься.