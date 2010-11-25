Дніпропетровськ збере на Київ кількасот людей

00:33, 25 листопада 2010
Політика
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Мітинг проти Податкового кодексу

У центрі Дніпропетровська відбувся мітинг підприємців проти Податкового кодексу, в якому взяло участь близько тисячі підприємців міста, повідомляє Радіо Свобода.

За словами протестувальників, податковими новаціями нинішня влада наразі «нищить середній клас, основу країни, тих, «хто зробив себе сам», і таким чином нищить саму Україну».

Учасники мітингу встановили символічну шибеницю, з якої спустили три зашморги з написами «Газовий зашморг Януковича – Медведєва», «Податковий зашморг Азарова – Тігіпка», «Комунальний зашморг Азарова – Тігіпка».

Підприємці також заявили про наміри взяти участь у завтрашній всеукраїнській акції протесту в Києві.

На мітингу розпочали збір коштів на поїздку до столиці. Дніпропетровські підприємці планують відрядити до Києва делегацію у кілька сотень осіб.

Водночас учасники акції звернули увагу, що автотранспортні підприємства наразі відмовляються везти протестувальників до Києва, посилаючись на вказівку «згори».

 

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