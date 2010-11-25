Герман: стежте за повідомленням, воно з'явиться від самого Президента

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН не виключає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ застосує вето до Податкового кодексу.

Про це вона сказала у розмові з радіо "Свобода".

"Давайте кілька днів почекаємо. Президент ознайомиться. Стежте за головним повідомленням, воно з`явиться від самого Президента", - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ у Брюсселі пообіцяв зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.