Герман: я не заявляла, що Президент може заветувати Податковий кодекс

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН спростовує повідомлення деяких ЗМІ, які з посиланням на неї заявляють, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ може застосувати вето на Податковий кодекс.

Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН.

“З великим здивуванням я прочитала сьогодні на інтернет-сайтах інформацію під заголовком, який є провокацією і маніпулюванням. Я ніколи нікому не заявляла про те, що Президент може заветувати Податковий кодекс”, - наголосила вона.

Водночас політик повідомила, що журналісти кілька днів тому запитували її про це: “Я сказала дослівно таке: треба почекати і стежити за висловлюваннями самого Президента. Президент сам озвучить свою позицію”.

Як підкреслила Г.ГЕРМАН, “ці слова аж ніяк не можна потрактувати так, як це дозволили собі деякі інтернет-сайти”.

“Я категорично спростовую таку заяву і прошу журналістів відповідально ставитися до справи. Свобода преси – це, в першу чергу, відповідальність”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

Як повідомлялося, сьогодні, зокрема, радіо “Свободи” поінформувало, що заступник глави Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН у розмові з Радіо не виключила можливість президентського вето на Податковий кодекс.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ у Брюсселі пообіцяв зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.