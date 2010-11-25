Підходи до АП міліція перекрила залізними щитами

Співробітники міліції перекрили рух на вулиці Лютеранській на ділянці поблизу вулиці Банкової біля Адміністрації Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, вони встановили залізні щити як з боку вулиці Хрещатик, та і з боку вулиці Шовковичної, на під’їзді до Банкової.

Також фактично на перетині вулиць Банкова та Лютеранська стоїть близько двох десятків міліцейських автобусів та вишикувались близько 200 бійців Внутрішніх військ МВС спецпідрозділу «Барс».

Як повідомляв УНІАН, з протилежного кінця вулиці Банкової, де вона перетинається з вулицею Інститутською, відбувається акція протесту підприємців, які вимагають від Президента заветувати Податковий кодекс.