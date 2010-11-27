Томенко: студенти не допустять обмеження своїх прав і свобод

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що спроби ліквідувати студентське самоврядування викличуть серйозний спротив.

Про це УНІАН повідомила його прес-служба.

За повідомленням, виступаючи на Всеукраїнському форумі лідерів студентського руху «Студентське самоврядування України в новому десятиріччі: досвід та нові виклики», який проходить у місті Вінниця, заступник Голови ВР нагадав, що в лютому виповниться рік, як діють зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування, який передбачає упорядкування системи студентського самоврядування, розширює повноваження та функції органів студентського самоврядування, встановлює квоту представництва студентів у колегіальних органах вищих навчальних закладів тощо. «На жаль, чиновники Міністерства освіти, на словах підтримуючи даний закон, роблять все, щоб студентське самоврядування не стало тим інститутом, який реально впливає на життя навчального закладу», – зауважив М.ТОМЕНКО. Зокрема, за його словами, всіляко «торпедується» виконання норми про фінансування студентського самоврядування. «Більше того, нещодавно з’явилася пропозиція до закону про вищу освіту, ініційована Міністерством освіти, яка передбачає ліквідувати низку норм чинного закону в частині прав студентського самоврядування», – сказав він.

Водночас заступник голови ВР висловив переконання, що студенти не допустять обмеження своїх прав і свобод: чи це стосується додаткових платних послуг, чи це стосується обмеження їхніх прав впливати на ухвалення рішень у вищому навчальному закладі.