Чечетов: Голодомор в Україні організували ті, хто й революцію 1917-го

Народний депутат України, член Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ вважає, що Голодомор в Україні 1932-33 років організували ті самі, що й революцію 1917 року.

Про це депутат заявив в інтерв`ю УНІАН.

На запитання, як він вшановує пам`ять жертв Голодомору, можливо, запалює свічки, М.ЧЕЧЕТОВ відповів, що свічки не запалює, оскільки він людина «невіруюча».

«Знаєте, ще чому Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) канув у лєту? Тому що не можна жити весь час у минулому! Треба жити майбутнім. Були трагічні події. Ну й що тепер? Що тепер ми повинні робити?», - запитав М.ЧЕЧЕТОВ.

Він вважає, що «помаранчеві» «з голоду зробили геноцид лише з однією метою – зробити з Росії ворога. А лідер держави завжди повинен об`єднувати народ, а не роз`єднувати. Ось намагалися зомбувати людей геноцидом. І що, ця політика об`єднувала людей?».

«Ось я росіянин, моя дружина - українка. Отже, я повинен визнати, що мій дід вбивав українців? Я ось коли виступаю перед вчителями, говорю їм: «Я вас Христом Богом благаю, ось ті зерна зла, ненависті, які намагаються сіяти помаранчеві, не допускайте до дітей! Ось ті зерна зла-геноциду!», – заявив М.ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, Голодомор – «ця була трагедія системи, система винна, а не росіяни. У тому уряді тільки один росіянин був. (Далі М.ЧЕЧЕТОВ детально розклав учасників Жовтневого перевороту 1917 року за національною ознакою, проте, на його прохання, ми опускаємо цей момент - УНІАН).

«Отже, при чому тут росіяни?! Не було росіян», – кричав М.ЧЕЧЕТОВ.

*** Повний текст інтерв`ю з М.ЧЕЧЕТОВИМ читайте тут