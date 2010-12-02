Тимошенко в прокуратурі написала заяву проти сина Азарова

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Генеральна прокуратура порушить кримінальну справу за фактом нецільового використання бюджетних коштів нинішнім урядом.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вважаю, що якщо Генеральна прокуратура об`єктивна, а не політично працює, то треба терміново порушувати кримінальні справи, повертати бюджету більше півмільярда грошей і дійсно притягувати до відповідальності винних", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні після допиту в Генеральній прокуратурі.

Лідер партії "Батьківщина" повідомила, що передала слідчим Генеральної прокуратури наявні у неї відповідні матеріали з цього питання. "Я в протоколі окремим розділом зазначила, що я, як громадянка України, повідомляю Генеральну прокуратуру про скоєння злочину і прошу це зафіксувати в протоколі", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що йдеться про оприлюднені в пресі факти про перерахунок бюджетних коштів на рахунки приватних компаній, зокрема, голови Донецької облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА та сина прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.