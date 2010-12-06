Спадкоємець Кім Чен Іра назвав пріоритети: рис, суп, шовк і черепиця

Син лідера КНДР КІМ Чен Іра і його ймовірний спадкоємець відкрито визнав відставання національної економіки навіть від рівня 60-70-х років і закликав докласти всіх зусиль до того, щоб дати жителям країни можливість харчуватися «рисом і м`ясним супом».

Як повідомляє “Газета.ру”,КІМ Чен Ин заявив про це на одній з нарад у Пхеньяні за участю вищого господарського активу.

За інформацією провідної японської газети «Іоміурі» з посиланням на китайські джерела, син керівника КНР нібито сказав: «Протягом трьох років ми маємо повернути народну економіку на рівень 60-70-х років, і в прямому розумінні виконати заповіт засновника республіки Кім Ір Сена: люди мають харчуватися білим рисом, їсти м`ясний суп, носити шовковий одяг і жити в будинках, вкритих черепицею».

За повідомленнями з ряду джерел, КІМ Чен Ин демонструє зараз підкреслену увагу до господарських питань і побічно визнає, що населення країни відчуває значні труднощі. У КНДР кажуть, що на одній з нарад він навіть заявив, що зараз треба приділяти «головну увагу продовольству, а не боєприпасам».

Експерти вважають, що такі просочування інформації покликані підняти популярність майбутнього лідера країни і зробити більш гладкішим процес передачі йому верховної влади.