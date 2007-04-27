Жовтяк збирається познайомити Ющенка з судовими виконавцями

Голова Київської міської організації Української народної партії Євген ЖОВТЯК має намір звернутися до Державної виконавчої служби з метою примусового виконання рішення суду про поновлення його на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це Є.ЖОВТЯК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Після указу Президента стало зрозуміло, що добровільного виконання рішення суду не буде, отже я буду звертатися до суду за видачею виконавчого листа і порушувати процедуру примусового виконання рішення суду”, - сказав він.

Є.ЖОВТЯК вважає, що на сьогодні не виконано рішення суду про його поновлення на посаді губернатора. “Якщо ви подивитеся указ Президента, то жодного слова про виконання рішення Києво-Святошинського районного суду немає, отже я стверджую, що рішення не виконано”, - сказав він.

Є.ЖОВТЯК висловив переконання, що жодних підстав для його звільнення з цієї посади немає. “Якби був встановлений хоча б один факт порушення законодавства України, то, очевидно, що він виплив би в одному з чотирьох судів”, - додав він.

Є.ЖОВТЯК також повідомив, що минулого тижня зустрічався з заступником глави Секретаріату Президента Віктором БОНДАРЕМ, який запропонував йому написати заяву про звільнення за власним бажанням в обмін на “широкі перспективи”. За словами Є.ЖОВТЯКА, на ці пропозиції він відповів, що не може допустити порушення Конституції України, тобто спочатку необхідно виконати рішення суду шляхом поновлення його на посаді, а після цього можна говорити про наступні кроки. “Без зустрічі з Президентом взагалі не може бути й мови про написання якихось заяв чи то про звільнення, чи про відставку”, - вважає Є.ЖОВТЯК.

Він переконаний, що справжні причини його звільнення лежать у “площині земельних відносин в Київській області”.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня 2006 року Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний Суд України по завершенню тривалої судової процедури залишив у силі рішення нижчих судових інстанцій (у тому числі й Києво-Святошинського райсуду), якими Є.ЖОВТЯКА було поновлено на посаді. ВСУ дійшов висновку, що при звільненні Є.ЖОВТЯКА з посади губернатора Президент порушив ст.19 Конституції України, Закон “Про місцеві державні адміністрації” (ст.9 закону) та Закон “Про державну службу” (ст.30 закону).

26 квітня Президент підписав указ, яким поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації й одразу ж звільнив.

Як зазначається в указі, “у зв`язку з постановою колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 13 березня 2007 року (звільнення позивача з публічної служби здійснено без зазначення правових підстав) поновити ЖОВТЯКА Євгена Дмитровича на посаді голови Київської обласної державної адміністрації”.

Водночас, “з урахуванням зазначеної постанови (щодо обгрунтування існуючих правових підстав припинення публічної служби) та керуючись пунктом 1 частини першої статті 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Президент звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА “за порушення ним законів України”.

Сьогодні, 27 квітня, заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН заявив, що В.ЮЩЕНКО вдруге звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації, додавши мотивацію цього рішення.

І.ПУКШИН нагадав, що Верховний Суд раніше задовольнив скаргу Є.ЖОВТЯКА на звільнення з посади ОДА, оскільки тоді в указі не було вказано мотивацію цього рішення.

Тепер, за словами І.ПУКШИНА, першим пунктом нового указу Є.ЖОВТЯКА поновлено на посаді київського губернатора, а другим пунктом – звільнено з посади за порушення законів. «Таким чином, Президент України на виконання судових рішень змінив дату та підстави звільнення Євгена ЖОВТЯКА», - зазначив І.ПУКШИН.

Відповідаючи на запитання журналістів, І.ПУКШИН також додав, що у випадку, якщо Є.ЖОВТЯК захоче знову оскаржити указ Президента про його звільнення, то «ми зустрінемось з ним у суді».