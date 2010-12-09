Опозиційний уряд взявся за пенсійну реформу

9 грудня о 14.00 відбудеться засідання опозиційного уряду на тему: «Пенсійна реформа Януковича-Азарова-Тігіпка: хто доживе до пенсії в Україні?».

«Пенсійна реформа, яка здійснюється за рецептом Януковича-Азарова-Тігіпка, передбачає вирішення питань так званих «елітних» пенсіонерів за рахунок найбідніших», - заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, ця реформа передбачає підняття пенсійного віку для жінок до 60 років та для чоловіків - до 65 років, а також зменшення видатків Пенсійного фонду за рахунок тих громадян, які і так отримують мінімальні пенсії і не можуть на них прожити.

«Тобто, пенсійна реформа зводиться до одного моменту – як за рахунок найменш забезпечених зібрати кошти в Пенсійний фонд. Це дуже нагадує попередню реформу, податкову, коли уряд, за рахунок малого та середнього бізнесу, вирішив питання великого бізнесу», - зазначив С.СОБОЛЄВ.

Засідання опозиційного уряду відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 18/2, км. 12. Вхід за картками акредитації Верховної Ради через 9-й під’їзд. Довідки за телефонами: 527-70-84, 067-656-52-40.