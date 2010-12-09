Єврокомісія очікує, що зону вільної торгівлі з Україною створять у 2013 році

Європейська комісія вважає, що зона вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною може бути створена вже до 2013 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив представник Єврокомісії, близький до переговорів про створення ЗВТ.

«Для створення глибокої і всесторонньої зони вільної торгівлі потрібна тільки ратифікація Європарламенту і Верховної Ради України. Таким чином, ця угода може набути чинності в 2013 році», - сказав представник Єврокомісії.

Він відзначив, що це – оптимістичний прогноз, який може здійснитися у разі, якщо сторонам вдасться зберегти нинішній темп переговорного процесу.

За його словами, незважаючи на те, що угода про зону вільної торгівлі є частиною угоди про асоціацію, вона може набути чинності одразу після ратифікації угоди про асоціацію Європарламентом, не чекаючи ратифікації країнами - членами Європейського Союзу.

Представник Єврокомісії також відзначив, що європейська сторона занепокоєна ситуацією з бізнес-кліматом в Україні. «Необхідно розв`язати проблеми митниці, корупції, захисту інвесторів», - відзначив урядовець.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року сторони розпочали переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

Україна і Євросоюз планують завершити переговори про ЗВТ до літа 2011 року.