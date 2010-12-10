Лавринович обіцяє, що звільнених держчиновників на вулицю не викинуть

У рамках проведення адміністративної реформи в Україні буде скорочено понад 50% державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи впровадження адмінреформи і указ Президента “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

За його словами, скорочення держслужбовців не відбуватиметься одномоментно «з сьогодні на завтра», а триватиме не один рік. Для людей, яких звільнятимуть, спочатку будуть створені відповідні умови для того, щоб вони могли “знайти собі місце або у державному, або у приватному секторах”, - додав міністр.

Як зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ, перший етап скорочення держслужбовців не сприятиме економії значних сум бюджетних коштів, оскільки людям, які будуть звільнятися, треба буде виплатити певні «вихідні» суми. Крім того, за його словами, не виключено, що деяка частина цих людей після звільнення зареєструється у центрах зайнятості, і їм треба буде виплачувати допомогу по безробіттю.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ запевнив, на наступних етапах проведення амінреформи «економія буде очевидна».

Разом із тим, міністр наголосив, що наразі в Україні, на жаль, працює значна кількість службовців, які діють таким чином, що «не вирішують проблеми, а навпаки – створюють їх».

Крім того, він зауважив, що виданий Президентом указ “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”не суперечить законодавству .

Крім того, О.ЛАВРИНОВИЧ поінформував, що наступного тижня на розгляд парламенту планується внести низку законопроектів стосовно адмінреформи, зокрема, про державну службу, про органи центральної виконавчої влади, про Кабінет міністрів України, а також законопроект, який урегульовуватиме діяльність природних монополій.