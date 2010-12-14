Мельниченко лякає Литвина людьми, які за ним стоять

Колишній майор Державної служби охорони України Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє про низький професіональний рівень Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТВі, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив в ефірі цього телеканалу.

"Якби СБУ була більш професійною, наша країна була б зовсім іншою. У 1999 році не захопили б владу незаконно КУЧМА і його клан, у 2004 році не був би Президентом ЮЩЕНКО, якого, до речі, наші люди не хотіли", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На запитання, про яких саме людей йдеться, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відповів: "Наші люди, які за мною стоять". Водночас він відмовився назвати конкретні прізвища цих людей. "Ці люди в погонах. Так, вони працюють у спецслужбах, на керівних посадах. І вони можуть впливати, і не тільки в Україні… Про МЕЛЬНИЧЕНКА ви вже чули, а в наступному, 2011 році ви дізнаєтесь інші прізвища тих впливових людей", - підкреслив він.

Колишній майор відкинув припущення про те, що серед цих впливових людей може бути Євген МАРЧУК. "Євген Кирилович злякався, у нього не вистачило мудрості для того, аби піти з нами до кінця", - зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На його думку, справа, яка починалася з касетного скандалу, повинна мати логічне завершення через вирок суду. "Або ці "герої" - ЛИТВИН і КУЧМА повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності, або МЕЛЬНИЧЕНКО повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності", - зазначив колишній співробітник Державної служби охорони України.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також заявив, що не сумнівається у прямій причетності Володимира ЛИТВИНА до справи журналіста Георгія Гонгадзе. "Я абсолютно переконаний у тому, що саме ЛИТВИН інструктував, що потрібно робити Кравченку... Незабаром наші люди візьмуться і за ЛИТВИНА. Якщо почнеться суд, тоді я цій людині не заздрю, тому що наші люди в погонах до нього дістануться", - додав він.