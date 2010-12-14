У ГУАМ домовляються про транспортний коридор

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ обговорили проект концепції розвитку транспортного коридору держав-членів.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві відбулося 6-е засідання Робочої групи з транспорту. У заході взяли участь представники керівництва Організації, а також профільних міністерств і відомств держав-членів, постійний представник Грузії при ГУАМ, співробітники Представництва IRU в регіоні Євразії та Асоціацій міжнародних автомобільних перевізників Грузії й України.

Учасники засідання розглянули хід виконання рішень попереднього засідання Робочої групи, проект «Концепції розвитку транспортного коридору ГУАМ. Також на порядку денному було питання про приєднання Азербайджанської Республіки, Грузії та Республіки Молдова до «Угоди про розвиток перевезень вантажів у напрямі Балтійське море – Чорне море».

Учасники засідання також висловили подяку IRU за надану інформацію про проект «Дорожньої карти з реалізації Транскавказького транзитного потенціалу держав-членів ГУАМ і розвитку міжнародних автомобільних перевезень за напрямом Європа – Азія» і домовилася вивчити ці матеріали з метою вироблення рішень щодо них на наступному засіданні, яке заплановане провести в першій половині 2011 року.