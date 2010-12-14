ВР дала згоду на звільнення Костусєва

Наступником стане Цушко?

Верховна Рада України дала згоду на звільнення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету. Верховна Рада України дала згоду на звільнення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету. Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 301 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як повідомляв УНІАН, О.КОСТУСЕВА було обрано мером Одеси і він прийняв рішення залишити посаду голови комітету. Президент раніше запропонував парламенту надати згоду на призначення Василя ЦУШКА головою Антимонопольного комітету України

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