Литвин: нова місцева влада пройде перше випробування
20:50, 24 грудня 2010Політика
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Держбюджет буде підписаний до кінця тижня
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що Державний бюджет на 2011 рік буде підписаний главою держави до кінця цього тижня.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Рада".
"Державний бюджет України буде підписаний до кінця цього тижня", - сказав В ЛИТВИН. Голова ВР висловив сподівання, що одразу після цього більшість обласних рад проведуть свої засідання для ухвалення обласних бюджетів. "Я сподіваюсь, що до початку нового року відбудуться сесії обласних рад, які в свою чергу ухвалять місцеві бюджети, щоб країна почала жити вже за відповідними законами з 1 січня 2011 року", - сказав В.ЛИТВИН. На думку голови ВР, це стане справжнім першим випробуванням нової місцевої влади.
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