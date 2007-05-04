Політичні партії ”застовплюють” Київ на 9 Травня

На проведення в Києві святкових заходів 9 травня з нагоди Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні подали заявки 6 організацій та політичних партій України.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації, відповідні заявки надійшли від київських міських організацій Соціалістичної партії України, Конгресу Українських Націоналістів, Комуністичної партії, ВГО “За справедливість”, ВГО “Загальновоїнська спілка України” та МБФ “Ветерани-Молодь-Майбутнє”.

Так, зокрема, соціалісти планують святкові заходи з нагоди Дня перемоги з 9.00 до 15.00 біля Палацу дітей та юнацтва на вул. Січневого Повстання, 13.

У свою чергу, комуністи запланували урочисту ходу від Бессарабської площі Хрещатиком, вул. Грушевського, Січневого Повстання до Парку слави. Буде проведено мітинг та покладання квітів до пам’ятника М.Ватутіну та могили Невідомого солдата. Проведення заходів заплановано з 10.00.

Крім того, близько 100 представників Конгресу Українських Націоналістів мають намір провести свою акцію біля Аскольдової могили та на площі Слави з 9.00 до 13.00.

“Загальновоїнська спілка України” планує розпочати низку святкових заходів з 10.00 на Арсенальній площі. Відзначення річниці Перемоги передбачено біля Музею ВВВ та у Парку Слави до 13.00. До акції планується залучити близько 3 тис. осіб.

Святкова хода, організована об’єднанням “За справедливість”, розпочнеться о 9.00 з пл. Льва Толстого. Колона з 5 тис. осіб пройде Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Благодійний фонд “Ветерани-Молодь-Майбутнє” організовує 9 травня урочисту ходу “Марш пам’яті” від ст. Метро “Арсенальна” до парку Слави з 10.00 до 12.00.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства оборони України, 9 травня з нагоди 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років Хрещатиком урочисто пройдуть ветерани війни, воїни Київського гарнізону зі штандартами 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Українського фронтів та штандартом “ Українського партизанського фронту ”.

Також з нагоди Дня Перемоги в Україні заплановано велику кількість урочистих заходів, в яких традиційно братимуть участь військовослужбовці Збройних Сил України.

9 травня керівництво держави, члени колегії Міноборони, ветерани Великої Вітчизняної війни покладуть вінки і квіти до могили Невідомого солдата у Парку Слави. Також церемонії покладання вінків і квітів відбудуться у пам’ятника героям-танкістам, до стели Перемоги та пам’ятника генералу Миколі Ватутіну.

З 10.00 до 12.00 на Хрещатику відбудеться урочисте проходження ветеранів війни, військовослужбовців столичного гарнізону та вихованців Військового ліцею ім. Івана Богуна. Підрозділ прапороносців пронесе штандарти 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Українського фронтів та штандарт “Українського партизанського фронту”, а також бойові знамена частин, які брали участь у боях за Київ та визволення України.

З 12.00 до 16.00 на території Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” відбудеться урочистий мітинг “Тих років не змовкне слава”, запалення Вогню Слави та пригощання солдатською кашею.

Завершиться святкування Дня Перемоги у столиці України о 21-й годині урочистим 20-залповим святковим феєрверком.