Чечетов: дострокові президентські вибори зняли з порядку денного

Дострокові президентські вибори зняті з порядку денного. Про це сказав в інтерв`ю УНІАН один з керівників Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що на сьогодні партія вважає це питання вже не актуальним. "Ми прийняли рішення поки що йти на дострокові парламентські вибори", - зазначив він. За його словами, головне завдання зараз провести максимально чесні й прозорі вибори до парламенту.

М.ЧЕЧЕТОВ висловив переконання, що Партія регіонів стане безперечним переможцем цієї виборчої кампанії: "Партія регіонів йде на вибори, і ми переможемо. У нас двічі вкрали перемогу в 2004, і зараз. давайте знову вибори проводити. Ну добре, хоча краще людям би пенсію додали, ніж півмільярда викинемо на вибори, ми втретє доведемо, що ми кращі. Люди вірять нам, думаю, за нас проголосує відсотків 70%", - підкреслив М.ЧЕЧЕТОВ, додавши, що, принаймні, якщо навіть 70% не буде, Партія регіонів виграє вибори і стане ядром нової правлячої коаліції. Він послався на слова Президента України, який висловив учора думку, що до парламенту наступного скликання пройдуть ті ж політичні сили, практично з тим же розкладом сил.

М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що дострокові вибори стануть уроком не для Партії регіонів, а саме для "помаранчевих" сил. "Від нас люди не тікали. А знаєте, чому люди від нас не тікали? Тому що до нас ішли нормальні люди, йшли працювати, а там (в опозиції) брали людей за гроші, ось вони й розбіглися", - зазначив він.

Він також розповів, що сьогодні відбулося засідання політвиконкому Партії регіонів.

М.ЧЕЧЕТОВ повідомив, що на засіданні обговорювалася політична ситуація в країні і учасникам робочої групи від Партії регіонів було поставлене завдання, які позиції відстоювати з тих чи інших питань. Він повідомив, що до групи входять Раїса БОГАТИРЬОВА, Микола АЗАРОВ, Олена ЛУКАШ, Борис КОЛЕСНІКОВ та інші.

М.ЧЕЧЕТОВ розповів, що дата з`їзду Партії регіонів сьогодні на політвиконкомі не обговорювалася. Це рішення буде прийняте після початку виборчого процесу. Він нагадав, що на сьогодні невідома дата виборів. За його словами, саме робоча група має виробити цю дату.