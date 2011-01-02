Донецька прописка цього року стала квитком до влади: вихідці з Донбасу займають керівні посади від Президента і Генерального прокурора до голови Національного банку і Податкової. Тим не менше, жителі Донецької області ставлять «двійки» новій владі за результатами діяльності у 2010 році. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у Донецьку і області Аналітичною службою Миколи Гаврилова наприкінці 2010 року.

Експерти кажуть, що політичне розчарування наприкінці року докотилося і до донеччан, однак до громадянського спротиву воно призведе не скоро, передає Радіо "Свобода".

За перший рік президентства Віктора Януковича нова команда встигла закріпитись на всіх рівнях влади і розпочати реформи. Згідно з опитуванням Аналітичної служби Гаврилова, ці перші кроки уряду 27 відсотків донеччан назвали незадовільними. 34 відсотки респондентів вважають, що уряд працював на «три». «Добре» поставили 23 відсотка. І лише десята частина респондентів вважають дії команди Януковича-Азарова вартими п’ятірки.

Найбільш революційні настрої в молодої частини населення і в підприємців. Половина незадоволених респондентів вважає, що нинішня влада не виконує своїх обіцянок. Поміж основних причин розчарування оглядачі називають «подвійне обличчя» нової влади. У Києві, на державному рівні, під час арештів представників опозиції, і в рідному владі Донецьку, коли справа стосується інтересів простих людей, посадовці демонструють різні стандарти. Так вважає юрист Наталя Кашкевич, яка розповіла Радіо Свобода про спробу притягти до відповідальності одного із суддів.

«Тут у Донецьку, за явні порушення, за такі, які усі розуміють.., а прокуратура «не бачить» підстав до перевірки. Тому люди переконались – нікому вони не потрібні з їхніми проблемами і ніхто нікого із системи карати не буде», – зауважила вона.

Обурення донеччан зростає, але поки цього недостатньо, щоб призвести до реальних наслідків для чинної влади.

«Цей контекст певною мірою може змінити електоральне обличчя Донбасу і виплекати якщо не опозицію, то людей, які не проголосують на виборах. Але говорити, що ці люди один одного знайшли і складають якусь велику силу, яка могла б бути опонентом Партії регіонів, – навряд чи», – прокоментував результати дослідження політолог Станіслав Федорчук.

По-іншому пояснює інертність Сходу України директор Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир Кіпень.

«Нинішній режим, встановлений уже при приході влади донецького клану, можна охарактеризувати у сприйнятті населення як певний острах, побоювання, – каже він. – Це спостерігається відносно певного внутрішнього стримування значної частини населення: як би щось не вийшло. Адже донецька влада користується авторитетом влади, яка не зупиняється перед використанням різноманітних засобів, в тому числі далеко не завжди легітимних».

Донеччани з острахом дивляться на майбутні реформи – трудову, житлову, пенсійну. А тим часом донецька влада закликає «затягти паски».

Напередодні Нового року керівник Донецької обласної державної адміністрації Анатолій Близнюк заявив: «Коли сказав «а», говори «б», «в» і всю абетку до кінця. І тому реформи, про які ми говоримо, вони будуть непопулярними. Рішення по реформуванню будуть дуже жорсткими!»

У новому 2011 році Донецька область має стати пілотною, зокрема, щодо запровадження пенсійної реформи та охорони здоров’я.