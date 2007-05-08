Солана розповів світу, що Ющенко і Янукович не розмовляли 9 днів

Упродовж вже тривалого часу Європейський союз відіграє роль посередника в українській кризі. Про це повідомив верховний представник ЄС з питань міжнародної політики та політики безпеки Хав’єр Солана. Таку заяву він зробив під час зустрічі з представниками Європарламенту та національних парламентів держав ЄС. Зокрема, Хав’єр Солана розповів, що ЄС намагається виконувати місію посередника в Україні дуже обережно, оскільки хоче надати українським політикам шанс самим впоратися із кризою. За словами Солани, якщо Європейський союз знову влаштує в Україні круглий стіл на очах у громадськості, складатиметься враження, що українські політики нездатні самі вирішити свої проблеми. Водночас ЄС весь час намагається допомогти українським можновладцям. “З 26 квітня до п’ятниці минулого тижня президент та прем’єр-міністр України не говорили один з одним. У п’ятницю я поговорив з ними обома. Але я не хотів би нині розкривати багато секретів”, – повідомив Хав’єр Солана. Верховний представник ЄС сподівається, що українські політики таки знайдуть вихід. В іншому випадку, вони не зможуть впоратися із проблемами, що з’являтимуться у майбутньому і стабільність держави від цього потерпатиме, - наголосив Солана.

Німецька хвиля