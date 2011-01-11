Регіонал заспокоює: візит єврокомісара до України - не приїзд «ревізора»

Народний депутат від Партії регіонів, голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Іван ПОПЕСКУ закликає не драматизувати ситуацію у зв`язку з приїздом до України комісара Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі І.ПОПЕСКУ.

На його думку, візит до України Ш.ФЮЛЕ пов`язаний з бажанням європейських інститутів самостійно формувати думку про ситуацію в Україні, а не покладатися на заяви представників опозиції, які критикують дії влади.

«Зважаючи на ту інформацію, яку ми можемо побачити в ЗМІ у зв`язку з приїздом Штефана ФЮЛЕ, ним були відзначені такі моменти, як успіх у лібералізації візового режиму, просування переговорів щодо підписання Договору про асоціацію, а також позитив у роботі Верховної Ради щодо приведення нашого законодавства у відповідність до європейських стандартів. І, вочевидь, йдеться про те, що конструктивно працює парламентська більшість, яка орієнтується на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - зазначив І.ПОПЕСКУ.

Він також відзначив, що візит Ш.ФЮЛЕ не можна розцінювати як приїзд «ревізора».

«У всьому світі прийнято, що якщо є сигнали про якісь порушення, їх необхідно перевіряти. Так діють і народні депутати в Україні, одержуючи сигнали, вони роблять відповідні запити і перевіряють інформацію. Відповідно, так поступають і представники європейських органів. А ось висновки потрібно робити, коли одержана об`єктивна і різнобічна інформація. Тому я б не драматизував ситуацію у зв`язку з приїздом до України єврокомісара», - зазначив І.ПОПЕСКУ.

Коментуючи звернення представників опозиції до Європи з проханням відреагувати на нібито політичні репресії, що здійснюються в Україні, депутат відзначив, що, відповідно до законодавства, всі рішення про перевірки корупційних дій проводяться правоохоронними органами.

«Ми не втручаємося в діяльність прокуратури і судів. Правоохоронні органи самостійно ухвалюють рішення про перевірки чи арешти. І це відповідає світовій практиці. Водночас у всьому світі прийнято карати за корупційні дії, якщо є відповідні докази. І якщо нашими правоохоронними органами буде проведена така робота, то з боку Європейського Союзу не може виникнути жодних претензій до України», - сказав І.ПОПЕСКУ.