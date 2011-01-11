Колесніченко думає, що надії Тимошенко на захист Заходу зазнали краху

У БЮТ видають за великий успіх сумнівну статтю в маловідомому інтернет-виданні. Про це заявив народний депутат України від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, коментуючи повідомлення БЮТ про те, що впливова західна преса пише, що навіть сама Японія не має претензій до Юлії ТИМОШЕНКО в контексті використання нею коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу.

У переданому УНІАН коментарі В.КОЛЕСНІЧЕНКО відзначив: «Італійська газета «Il Legno Storto» - звичайне малотиражне видання, яке не входить до першої, і навіть не до другої десятки газет Італії, не кажучи вже про Європу в цілому. Більш того - воно взагалі не виходить в друкованому виді. «Il Legno Storto» - це інтернет-видання. Зареєстровано воно в Мілані й читають його переважно в цьому регіоні». (УНІАН: італійська газета «Il Legno Storto» написала, що японська влада провела власне розслідування використання коштів, виділених Україні в рамках Кіотського протоколу, і з`ясувала, що 319,9 мільйонів євро було використано урядом Ю.ТИМОШЕНКО за цільовим призначенням. )

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, «з усього видно, головний «контактер» БЮТ на «західному фронті» Григорій НЕМИРЯ, як не старався, не зміг домовитися про вибілювання образу Ю.ТИМОШЕНКО в жодному іншому більш відомому і шанованому в Європі виданні. Маргінальна по суті газета – це на сьогоднішній день верхня планка Ю.ТИМОШЕНКО».

У зв`язку з цим можна припустити, говорить депутат-«регіонал», «що наступним етапом у вибудовуваній нею на швидку руку системі захисту стануть хвалебні оди на адресу екс-прем`єра на не менш «впливовому» в загальноєвропейському масштабі сайті однокласників шкіл Падуї чи, наприклад, випускників кулінарного коледжу Верони. Говорю про це з такою впевненістю тому, що коли я подзвонив своєму знайомому до Італії, йому знадобилось близько 30 хвилин, щоб дізнатися, чи існує така газета взагалі...».

При цьому В.КОЛЕСНІЧЕНКО говорить: «А ще згадалося, як наприкінці грудня одна з дійсно провідних газет Італії, яку можна з повною на те підставою назвати «представником західної преси», - La Repubblica – надрукувала статтю під заголовком «Тимошенко звинувачує Європу...». На мій погляд, він дуже точно відображає «специфіку» відносин Ю.ТИМОШЕНКО як з Європою, так і з європейськими ЗМІ. А ще можна пригадати публікацію не менш відомої і впливової французькою Le Mond, в якій йшлося: «Викликає жаль, що небажання Ю.ТИМОШЕНКО ухвалювати складні рішення дуже дорого коштувало країні». У цій же публікації Ю.ТИМОШЕНКО критикувалася за очевидний дефіцит знань елементарних основ економіки...».

«Як висновок: якщо у БЮТ видають за великий успіх сумнівну статтю в маловідомому інтернет-виданні, це означає лише одне – крах надій лідера БЮТ на захист Заходу. Там, як мінімум, хочуть почути і оцінити аргументи двох сторін», - вважає В.КОЛЕСНІЧЕНКО.