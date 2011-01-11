Янукович підписав закон «Про соціальний діалог в Україні»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про соціальний діалог в Україні».

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Цей Закон визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної й економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про соціальний діалог в Україні" 23 грудня 2010 року.

Закон передбачає, що соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, територіальному та локальному (підприємство, установа, організація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі.

До сторін соціального діалогу належать: на національному рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є об’єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; сторона роботодавців, суб’єктами якої є об’єднання організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб’єктом якої є Кабінет міністрів України; на галузевому рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є всеукраїнські профспілки та їхні об’єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; сторона роботодавців, суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої влади; на територіальному рівні - профспілкова сторона, суб’єктами якої є профспілки відповідного рівня та їхні об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців, суб’єктами якої є організації роботодавців та їхні об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

На території відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавство; на локальному рівні – сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їхньої відсутності - вільно обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) працівників; сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця.

Національна тристороння соціально-економічна рада - постійно діючий орган, що утворюється Президентом України для ведення соціального діалогу.

Національна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня і об`єднує 60 членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах: 20 членів профспілкової сторони, які делегуються репрезентативними об`єднаннями профспілок, що мають статус всеукраїнських; 20 членів сторони роботодавців, які делегуються репрезентативними об`єднаннями організацій роботодавців, що мають статус всеукраїнських; 20 членів сторони органів виконавчої влади, що призначаються Кабінетом міністрів України.

Строк повноважень членів Національної ради становить шість років. Питання позбавлення повноважень члена Національної ради у зв`язку з неналежним виконанням ним обов’язків або з інших причин належить до компетенції кожної із сторін.

До основних завдань Національної ради належать вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері; підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій Президенту України, Верховній Раді та Кабміну з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин.

4 січня на прес-конференції в УНІАН представники профспілок закликали Януковича ветувати Закон «Про соціальний діалог в Україні», як такий що "відображає мислення закритого акціонерного товариства" і спрямований на те, щоб на законодавчому рівні відмінити діяльність незалежних профспілок.