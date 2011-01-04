Профспілки закликають Президента ветувати закон про соціальний діалог

Профспілки закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Закон «Про соціальний діалог в Україні».

Як розповів сьогодні під час прес-конференції в УНІАН голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло ВОЛИНЕЦЬ, ухвалений парламентом закон розділяє профспілки на репрезентативні і нерепрезентативні – обмежені у своїх правах. Для визнання репрезентативності всеукраїнське об`єднання профспілок повинне мати не менш як 3% певної галузі, обласне – не менш як 2% зайнятого населення області.

За словами співголови демократичних профспілок України Олексія КЛЯШТОРНОГО, «даний закон відображає мислення закритого акціонерного товариства». «Проблема полягає у тому, що в Україні ніхто точно не може сказати, яке підприємство до якої галузі відноситься. І це не було великою проблемою, поки цього закону не було… Зараз виникає конкретна необхідність знайти те число, від якого будуть ці 3% відраховувати», - сказав О.КЛЯШТОРНИЙ. Згідно з українським законодавством, зазначає він, «профспілка – це одна або декілька видів економічної діяльності». На його думку, незрозумілим є те, яким чином, виходячи з такого визначення, підрахувати кількість профспілок окремої галузі.

Таким чином, вважає О.КЛЯШТОРНИЙ, у даному питанні можливі маніпуляції цифрами. Унаслідок, до підписання галузевих договорів допускатимуться лише «правильні» профспілки.

Він також зазначив, що даним законом створюється монополія «залишків радянських профспілок».

Як зазначив заступник голови Національного форуму профспілок України (НФПУ) Григорій КАБАНЧЕНКО, у світі профспілки створюються по галузях. «У нас же повинні створюватися як по галузях, так і по регіонах. І досі до Федерації профспілок входять як галузеві, так і регіональні профспілки. Ніде такого немає», - сказав він.

Також Г.КАБАНЧЕНКО підкреслив, що в Україні є професії, які охоплюють невелику кількість людей. Тому, згідно із законом про соціальний діалог, такі галузеві профспілки не зможуть бути репрезентативними.

Голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В‘ячеслав РОЙ зазначив, що у проекті Трудового кодексу також закріплена норма про репрезентативність профспілок у соціальному діалозі. Таким чином, влада намагається на законодавчому рівні скасувати діяльність вільних профспілок, вважає він.

Генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України Петро ПЕТРИЧЕНКО також згоден із думкою, що влада намагається скасувати дію незалежних профспілок.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 грудня 2010 року ухвалила Закон "Про соціальний діалог в Україні".