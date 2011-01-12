Бібліотека української літератури в Москві відновила роботу

Бібліотека української літератури в Москві повністю відновила роботу у звичайному режимі.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на директора цього Департаменту Олега ВОЛОШИНА.

“Як і запевняло МЗС України ще в кінці грудня минулого року, після завершення періоду новорічних та різдвяних свят Бібліотека української літератури міста Москва продовжує роботу у звичайному режимі, відновлено роботу її читацького та абонентського залів, проводяться планові культурно-просвітницькі заходи”, - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, на доручення міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА посол України в Російській Федерації Володимир ЄЛЬЧЕНКО підтримує постійний діалог з представниками російських державних установ з метою врегулювання всіх питань, пов’язаних з забезпечення подальшого безперешкодного функціонування бібліотеки як важливого центру культурно-освітнього життя двохсоттисячної української громади Москви.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури у Москві понад 50 книжок для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, у яких було виявлене це слово.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня у бібліотеці пройшов другий обшук, внаслідок якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.