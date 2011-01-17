Могильову кажуть, що якщо кров проллється - то буде винен він

Народний депутат, заступник голови політради партії «Наша Україна» Андрій ПАРУБІЙ направив міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ депутатське звернення, у якому вимагає оперативно надати громадськості вичерпні роз’яснення щодо суті заяви заступника міністра внутрішніх справ Віктора РАТУШНЯКА про можливе кровопролиття під час проведення громадських акцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Усі загрози, якщо вони є, мають бути зняті правоохоронними органами до дня проведення громадських заходів. І персональна відповідальність за це лежить безпосередньо на міністрові внутрішніх справ України. У будь-якому разі, дії правоохоронних органів не мають завадити громадянам реалізовувати їхнє конституційне право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, гарантоване ст.39 Конституції України», - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня під час Години питань до уряду у Верховній Раді А.МОГИЛЬОВ заявив, що в МВС мають інформацію про те, що 22 січня в Києві планується «кровопролиття». За словами міністра, «у нас є інформація, що 22 числа акція протесту планується – планується кровопролиття у місті Києві». Він додав, що готується акція з тим, «щоб потім перед усім світом показати, що твориться в Україні». «Я вас усіх попереджаю: ми всі ці факти задокументуємо – сил і засобів для цього вистачить, і потім кожен, хто це робив, відповідатиме перед законом», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

У свою чергу 15 січня В.РАТУШНЯК заявив ЗМІ, що у МВС “є оперативна інформація – деякі опозиціонери хотіли б, щоб масові акції переросли в кровопролиття”.