Надання притулку Данилишину США вважають «дзвінком» для Києва
Меліа завтра буде в Україні
|Богдан ДАНИЛИШИН
Про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі помічник Держсекретаря США з питань демократії та прав людини Томас О. МЕЛІА.
«Я думаю, що рішення чеського уряду має стати дзвінком для уряду України щодо того, як Європа і міжнародне співтовариство сприймає ці процеси... як шлях розвитку України сприймається міжнародним співтовариством», - сказав він.
Представник американської адміністрації відзначив, що поки що було б зарано говорити про можливу міжнародну ізоляцію української влади.
Разом з тим, він зазначив, що ряд процесів в Україні викликають занепокоєння у США. Серед таких процесів – виборче застосування правосуддя.
Томас О. МЕЛІА відзначив, що у четвер і п`ятницю, 20-21 січня, під час свого візиту до Києва, він планує обговорити розвиток останніх подій в галузі демократії й дотримання прав людини, як з представниками уряду, так і з представниками опозиції, а також неурядових громадських організацій.