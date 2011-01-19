Надання притулку Данилишину США вважають «дзвінком» для Києва

США вважають, що надання політичного притулку екс-міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ в Чехії має стати «дзвінком» для Києва.

Про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі помічник Держсекретаря США з питань демократії та прав людини Томас О. МЕЛІА.

«Я думаю, що рішення чеського уряду має стати дзвінком для уряду України щодо того, як Європа і міжнародне співтовариство сприймає ці процеси... як шлях розвитку України сприймається міжнародним співтовариством», - сказав він.

Представник американської адміністрації відзначив, що поки що було б зарано говорити про можливу міжнародну ізоляцію української влади.

Разом з тим, він зазначив, що ряд процесів в Україні викликають занепокоєння у США. Серед таких процесів – виборче застосування правосуддя.

Томас О. МЕЛІА відзначив, що у четвер і п`ятницю, 20-21 січня, під час свого візиту до Києва, він планує обговорити розвиток останніх подій в галузі демократії й дотримання прав людини, як з представниками уряду, так і з представниками опозиції, а також неурядових громадських організацій.