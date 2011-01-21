Хто де мітингує 22-го?

До Київської міської державної адміністрації надійшли письмові повідомлення щодо проведення 22 січня масових заходів у центральній частині міста Києва від об’єднань громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, повідомлення надійшли від: КМО «Українська народна партія», громадської організації «Фронт Змін», КМО «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», МГО «Творче об’єднання «Медіа-простір», ВМГО «Молоді регіони», Української всесвітньої координаційної ради, «Громадянської реформи українського суспільства», партії «Русь», «Братства козацького бойового Звичаю «Спас» та ініціаторів зборів з питання всеукраїнського референдуму Олександра ДАНИЛЮКА та Андрія ХАРТАНОВИЧА.

З метою вирішення питань, пов’язаних з проведенням 22 січня недержавних масових заходів у центральній частині міста Києва за участю організаторів заходів, народних депутатів України, а також представників правоохоронних органів та відповідних структурних підрозділів КМДА було проведено робочу нараду, за результатами якої взято до відома, що:

на Софійській площі з 14.00 до 17.00 спільну акцію проводять: Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», творче об’єднання «Медіа-простір», Українська всесвітня координаційна рада, «Громадянська реформа українського суспільства», О.ДАНИЛЮК та А.ХАРТАНОВИЧ. Відповідальність за організацію заходу взяла на себе Українська всесвітня координаційна рада. Ордер на встановлення сценічних конструкцій отримує «Батьківщина»;

- на Контрактовій площі з 11.00 до 14.00 акцію проводить громадська організація «Фронт Змін» (без перекриття руху транспорту, з встановленням сценічних конструкцій);

Українська народна партія спільно з Нашою Україною, КУН та іншими патріотичними силами о 12-00 біля Українського дому (Європейська пл.) розгорнуть найбільший у світі державний прапор України і пронесуть його по Хрещатику.

По бул. Т. Шевченка колона підніметься до пам’ятника Т. Шевченкові, де квітами вшанують пам`ять Великого Кобзаря. Потім квіти будуть покладені до пам’ятника першому президенту України М. Грушевському.

ВМГО «Молоді регіони» проведення запланованих акцій на Майдані Незалежності і Софійській площі відмінили;

- «Братство козацького бойового звичаю «Спас» проведе масову акцію «Об’єднання двох берегів Дніпра, двох частин України» з 11.00 до 13.00 на мосту Патона.

Також у День Соборності України КМДА надасть сприяння у підготовці і проведенні загальнодержавних заходів за участю Президента України, а саме: церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському - об 11.00 та урочистостей в Національному палаці мистецтв «Україна» - о 12.00.

Самою ж Київською міськдержадміністрацією заплановано проведення 22 січня заходів, присвячених відзначенню Дня Соборності, зокрема:

святкового концерту за участю художніх колективів з областей України на Майдані Незалежності з 11.30 до 21.00 – спільно з Міністерством культури;

художнього ярмарку на Хрещатику (від вул. Городецького до вул. Прорізної) – з 9.00 до 20.00.