Тимошенко: влада нав'язує суспільству ідею об'єднання опозиції

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що влада за допомогою політичних технологій намагається дискредитувати опозиційні сили, нав`язуючи виборцям ідею про необхідність об`єднання опозиції.

"Ще одна з маніпулятивних технологій, яку зараз нав`язують суспільству, це питання - а чому ж опозиція не об`єднується? Відповім. По-перше, справжня демократія - це справжня конкуренція. Чим більше гравців, тим у людей більше вибір. Тому не потрібно боятися багатопартійної системи. Двопартійна система значно обмежує людей у можливості вибору і значно обмежує зростання молодих партій та молодих лідерів", - сказала Юлія Тимошенко в інтерв`ю сайту Главное.ua.

За її словами, наочними є спроби олігархічних кланів створити "кишенькову" опозицію. "Фальшиву опозицію фінансують, вона існує в рамках спеціальних домовленостей, у неї є право" лаяти господаря". Усе це в комплексі створює ілюзію наявності кількох опозиційних партій. Вимога об`єднатися, яка озвучується публічно, по суті, веде у глухий кут, з якого немає виходу", - наводить слова лідера партії її персональний сайт.

Відповідаючи на питання, чи готова партія "Батьківщина" об`єднатися з іншими опозиційними партіями, Юлія Тимошенко сказала: "Я думаю, що сьогодні всі люди розуміють, що політична боротьба - це не тільки цінності, не тільки світлі цілі, але ще й застосування досить жорстких технологій. У тому числі - і інформаційних. Для ілюстрації можна навести приклад з живої природи - серед мурашок існують мурахи-паразити, які пробираються в мурашник, виділяють спеціальну рідину, та інші, "нормальні", комахи спочатку віддають їм усю їжу, потім вони віддають їм своїх дітей, а потім самі віддають своє життя і роблять це з абсолютною відданістю і щастям. У нашому суспільстві відбувається те ж саме. За допомогою залежних від влади засобів масової інформації щось схоже сьогодні відбувається з кожною людиною, і людина цього навіть не відчуває" .

На її думку, в даний час опозиційні сили не повинні ставити перед собою оманливі цілі. "Усі, хто хотів об`єднатися, насправді вже давно об`єдналися. А всі, хто хоче виконувати функцію розколу демократичних, патріотичних сил - її виконують. Причому не безкоштовно. Тому завдання номер один сьогодні - це об`єднання суспільства. Потрібно не політиків об`єднувати, які, вибачте, їдять з різних корит, де кожне корито, поставлене перед політиком, не безкоштовне і існує в комплексі з низкою зобов`язань. Потрібно об`єднувати народ - ось в чому суть", - заявила Юлія Тимошенко.