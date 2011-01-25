Балога змінив плани через погоду

Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА переніс заплановану на сьогодні робочу поїздку на Кіровоградщину у зв’язку зі складними погодними умовами.

Про це кореспондента УНІАН повідомив керівник прес-служби Головного управління МНС в Кіровоградській області Микола ЛЕСЬКІВ.

За його словами, через густий туман аеропорт «Кіровоград» не приймає літаки.

Анонсований приїзд міністра орієнтовно перенесено на 1 лютого 2011 року.

Також переносяться усі заплановані заходи за участі міністра: нарада з підбиття підсумків функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в Кіровоградській області за 2010 рік і тактичні навчання.