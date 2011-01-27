Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що влада спробує найближчим часом нейтралізувати політичну напруженість між нею та опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

В.ФЕСЕНКО відзначив тенденцію посилення напруженості між владою та опозицією. «День Соборності став символом, навколо якого відбувалось посилення цієї напруженості», - сказав він.

За словами В.ФЕСЕНКА, надання політичного притулку у Чехії екс-міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ є певним сигналом з боку Європи, що там розуміють, що в арештах і справах проти команди Юлії ТИМОШЕНКО є політична складова. «Мені здається, що влада починає це розуміти», - зауважив він.

Експерт підкреслив, що будь-який політик, проти якого відкривають кримінальну справу, може заявляти про політичне переслідування, і це буде нейтралізувати дії влади. Тому він вважає, що владі, і в першу чергу правоохоронним органам, треба змінювати тактику і більш обережно підходити до питання обрання запобіжного заходу, щоб не створювати міжнародних проблем.

Саме тому В.ФЕСЕНКО і вважає, що влада спробує зменшити політичну напруженість.

Він не виключає, що затримання колишнього голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА “може бути паритетом – можуть бути арешти корупціонерів чи порушників закону, які прямо чи опосередковано належать до нинішньої влади. Це може бути. Але мені здається, щоб зняти напругу у ставленні на Заході до внутрішніх подій в України, влада буде діяти всередині країни більш гнучко”.