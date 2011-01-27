Укртелеком скоротив пільги для ветеранів війни

У Києві ВАТ «Укртелеком» скоротив пільги для ветеранів Великої Вітчизняної війни та жертв нацистських переслідувань.

Зокрема, на адресу інваліда ВВВ першої групи надійшов лист від Київської міської філії ВАТ «Укртелеком», текст якого було передано в УНІАН.

В листі наголошується, що у зв’язку з відмовою Головного управління праці та соціального захисту населення КДМА приймати до відшкодування витрати Київської міської філії ВАТ «Укртелеком», пов’язані з наданням на пільгових умовах місцевих телефонних розмов понад нетарифіковану кількість секунд, обсяг надання пільг буде суттєво зменшено.

Отже, повідомляється в листі, з 1 січня 2011 року пільги, передбачені законами «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», будуть застосовуватись виключно до абонентської плати.

«Укртелеком» пояснює, що «абонентська плата» – це фіксований платіж, а оплата за секунду розмови, що перевищує нетарифіковані секунди загальної тривалості місцевих розмов, не підлягає під це визначення відповідно до закону «Про телекомунікації». І їх ветеранам відтепер доведеться оплачувати в повному обсязі.

Раніше ветерани платили «абонентську плату» 2 гривні 4 копійки без ПДВ (до абонплати входить 12000 секунд розмов).

Як стало відомо агентству, подібні листи отримали ветерани та інші пільгові категорії населення, зокрема, «чорнобильці», в інших регіонах України.