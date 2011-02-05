Литвин вважає, що парламент незалежним бути не може

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН визнав, що парламент є залежним органом, і в першу чергу від політичних партій.

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live" на першому Національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

"Відносно залежності парламенту, я думаю, що тут ніхто не заперечує. По-перше, парламент сьогодні залежить від політичних партій, парламент сьогодні залежить від лідерів політичних партій. Це факт", - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, за словами голови ВР, необхідно крім констатації факту вийти на пошук причин цього. Серед таких причин, на його думку, є спосіб формування вищого законодавчого органу. "Не може парламент бути незалежним, коли він обирається за закритими партійними списками, коли лідер партії або група осіб визначає, хто на якому місці буде", - наголосив В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що, зважаючи на рейтинг партій, можна заздалегідь сказати, хто увійде до парламенту. "Чому зараз такі сутички довкола змін до Конституції, аж до непристойності? Зрозуміло, що хочуть використати сезонний рейтинг, настрої людей, і за закритою партійною системою знову завести тих же самих людей з невеликими змінами", - додав голова ВР.

На переконання В.ЛИТВИНА, ідеальною системою виборів є мажоритарна.