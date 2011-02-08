Наливайченко: Дії влади несуть загрозу Софії Київській та Десятинній церкві

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що дії влади несуть загрозу Софії Київській та залишкам фундаменту Десятинної церкви.

«Я висловлюю рішучий протест проти кулуарних дій влади навколо Софії Київської та Десятинної церкви та поділяю обурення української громадськості з цього приводу», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він переконаний, що влада неминуче отримає широкий громадський опір, якщо продовжуватиме чинити дії, які ведуть до знищення національних культурних пам’яток світового значення та передачі їх у підпорядкування Московського патріархату.

«Ми бачимо послідовність такої політики влади: виселення з Києво-Печерської Лаври національних музеїв, дозвіл на побудову на місці Десятинної церкви нового храму Московського патріархату, тепер – спроба змінити статус Софії Київської», - наголошує він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що як громадянин і як політик він повністю поділяє стурбованість працівників Національного заповідника "Софія Київська" та громадськості щодо планів передачі цієї пам’ятки під незрозумілим приводом "удосконалення системи управління культурною спадщиною" у підпорядкування Мінкультури. «Це при тому, що саме чиновники з цього відомства фактично дали згоду на витіснення національних музеїв з території Києво-Печерської Лаври», - заявив він.

На переконання голови політради «Нашої України», передача Софії Київської у підпорядкування Міністерства культури створить серйозні ризики для збереження нашої загальнонаціональної святині.

«Це може призвести до відновлення незаконної забудови території, прилеглої до національного заповідника, проти якої вже роками бореться культурна громадськість», - сказав він.

«Софія Київська, як і історичні залишки фундаментів Десятинної церкви мають бути збережені як наш соборний культурний скарб та символ духовної єдності України, а не стати об’єктом конфесійних уподобань нинішньої влади та причиною міжконфесійного напруження в Україні», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.