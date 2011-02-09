Влада знайшла спосіб позбутися Черновецького
Кабмін затвердив законопроект
Кабінет міністрів України затвердив законопроект «Про внесення змін до Законів України» Про місцеве самоврядування" та «Про вибори депутатів ВР, АРК, місцевих рад та сільських, селищних і міських голів»". Про це повідомляє DT.UA, посилаючись на джерела в українському уряді.
Відповідно до запропонованих змін у разі незгоди депутатського корпусу з політикою обраного міського голови, сесія ради отримує право двома третинами голосів висловити йому недовіру і відправити у відставку. При цьому, в розробленій владою схемі відсутній пункт про обов`язкове проведення позачергових виборів мера у випадку його дострокової відставки. За новим законом обов`язки мера аж до чергових виборів може виконувати секретар ради.
У найближчі дні закон буде переданий у паралмент і розглянуто за скороченою процедурою. Як вважають експерти DT.UA таку поспішність влада демонструє у зв`язку з жорстким конфліктом, який розгорнувся між мером Києва і нинішньою владою в особі голови Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим.
Нагадаємо, днями народний депутат з фракції «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що Леонід Черновецький написав заяву про відставку, що в свою чергу спростували в Блоці Черновецького.
Експерти також переконані, що законопроект дозволить керівній партії вирішити проблеми в столиці — усунути від влади Черновецького і при цьому не проводити дострокові вибори, до яких кандидат від влади не готовий.
Крім того, законопроект відкриває прямий шлях до можливості позбавити повноважень будь-якого неугодного мера в будь-якому населеному пункті країни. Що йде в розріз з Конституцією України, ратифікованою Україною Європейською хартією місцевого самоврядування, а також свідчить про згортання місцевого самоврядування в країні.