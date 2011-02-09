Влада знайшла спосіб позбутися Черновецького

Кабінет міністрів України затвердив законопроект «Про внесення змін до Законів України» Про місцеве самоврядування" та «Про вибори депутатів ВР, АРК, місцевих рад та сільських, селищних і міських голів»". Про це повідомляє DT.UA, посилаючись на джерела в українському уряді.

Відповідно до запропонованих змін у разі незгоди депутатського корпусу з політикою обраного міського голови, сесія ради отримує право двома третинами голосів висловити йому недовіру і відправити у відставку. При цьому, в розробленій владою схемі відсутній пункт про обов`язкове проведення позачергових виборів мера у випадку його дострокової відставки. За новим законом обов`язки мера аж до чергових виборів може виконувати секретар ради.

У найближчі дні закон буде переданий у паралмент і розглянуто за скороченою процедурою. Як вважають експерти DT.UA таку поспішність влада демонструє у зв`язку з жорстким конфліктом, який розгорнувся між мером Києва і нинішньою владою в особі голови Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим.

Нагадаємо, днями народний депутат з фракції «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що Леонід Черновецький написав заяву про відставку, що в свою чергу спростували в Блоці Черновецького.

Експерти також переконані, що законопроект дозволить керівній партії вирішити проблеми в столиці — усунути від влади Черновецького і при цьому не проводити дострокові вибори, до яких кандидат від влади не готовий.

Крім того, законопроект відкриває прямий шлях до можливості позбавити повноважень будь-якого неугодного мера в будь-якому населеному пункті країни. Що йде в розріз з Конституцією України, ратифікованою Україною Європейською хартією місцевого самоврядування, а також свідчить про згортання місцевого самоврядування в країні.