Кириленко божиться, що БЮТ не дасть жодного голосу за пенсійну реформу

Фракція «БЮТ-Батьківщина» не голосуватиме за закон про пенсійну реформу, заявив голова фракції Іван КИРИЛЕНКО вчора в інтерв’ю Дніпропетровській обласній державній телерадіокомпанії.

«Я знаю точно, що наша фракція у Верховній Раді за запропоновану пенсійну реформу не дасть жодного голосу. І в нас знайдуться аргументи, щоб переконати й інших. Ми будемо робити все можливе і неможливе, щоб цього не допустити”, - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, всупереч очікуванням, влада розпочала реформи не з фундаментальних речей – економічних перетворень, а з похідних. «Влада робить Україну не для людей, а проти людей. Пропонована пенсійна реформа зводиться до підняття пенсійного віку, і при цьому скасовуються механізми соціального захисту населення”, - зазначив І.КИРИЛЕНКО.