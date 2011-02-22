Ліки, передані хворому бютівцю Ярцеву, у камеру СІЗО не дійшли?

Член фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Владислав ЯРЦЕВ написав апеляційну скаргу на рішення Голосіївського районного суду столиці про взяття його під варту на час проведення розслідування щодо хабарництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції “БЮТ-Батьківщина” у Київраді.

За інформацією фракції, суд відмовив адвокатам В.ЯРЦЕВА у взятті з депутата підписки про невиїзд на час слідства та народним депутатам - у взятті на поруки. На сьогодні його утримують у СІЗО.

Як зазначається у повідомленні, голова фракції Тетяна МЕЛІХОВА заявила, що влада приписує опозиції чужі злочини. «БЮТ обурений діями влади, яка продовжує репресії проти нашої політичної сили. Наш колега затриманий за чужий злочин одного з чиновників Солом’янської РДА, який затриманий при отриманні грошей від приватної структури нібито на святкування та привітання працівників із святом Дня комунального працівника. Звичайно, всі керівники установ несуть відповідальність за злочинні дії своїх підлеглих, але за грати кидають лише опозиціонерів”, - сказала Т.МЕЛІХОВА.

Голова фракції також звернула увагу, що суд не врахував навіть таких аргументів, що В.ЯРЦЕВ має поганий стан здоров’я, а його дружина перебуває у декретній відпустці.

«БЮТ впевнений, що у влади є безліч інших способів для того, щоб вчиняти слідчі дії, крім арешту, але ці механізми застосовуються до кого завгодно, окрім опозиціонерів. Для опозиції у сьогоденній Україні використовують лише один інструмент – в’язниця», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

За її словами, протягом 10 років В.ЯРЦЕВ страждає від гіпертонічних криз, через що змушений щоденно приймати ліки. Ліки, що йому передавали родичі, до нього в камеру не дійшли, що значно погіршило стан хворого.

Крім того, вона зазначила, що арешт В.ЯРЦЕВА відбувався за цинічних умов: на очах трьох малих дітей, для яких ця ситуація стала важкою психологічною травмою.

Т.МЕЛІХОВА переконана, що такі дії влада використовує для нанесення максимальної шкоди рідним опозиціонерів.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, заступника голови Солом’янської РДА В.ЯРЦЕВА і начальника управління ЖКГ Солом’янської РДА було затримано 18 лютого. Стосовно обох посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

21 лютого Голосіївський райсуд Києва обрав щодо обох затриманих запобіжний захід - утримання під вартою терміном на 2 місяці.

В.ЯРЦЕВ є родичем першого заступника керівника парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.