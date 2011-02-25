У Лівії силовики розстріляли акцію протесту

Представники силових структур Лівії у ряді районів столиці країни відкрили вогонь по учасниках акцій протесту, котрі поверталися з традиційної п`ятничної молитви, є загиблі.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Пресс».

Як уточнює «Рейтер», силовики почали стріляти в сотні маніфестантів, які спробували влаштувати марш протесту в західному районі Тріполі.

Прихильникам лідера країни Муамара КАДДАФІ, зокрема найманцям і тим військовим, хто зберіг вірність режиму, поки що вдається контролювати західну частину Лівії, зокрема Тріполі, а також найбільший нафтовий центр - місто Сірт на Середземному морі.

На даний момент М.КАДДАФІ практично повністю втратив контроль над східною частиною країни, яка раніше не раз демонструвала свою неприязнь до центральної лівійської влади. У другому за величиною місті Лівії - Бенгазі, розташованому в східній частині, опозиціонери, що перемогли, організували спеціальні народні комітети для забезпечення міського управління і нормалізації ситуації в сфері безпеки.

Акції протесту в лівійських провінціях з вимогою відставки М.КАДДАФІ, правлячого вже 42 роки, тривають з 15 лютого. За даними ЗМІ і правозахисних організацій, під час безпорядків загинуло майже 2 тисячі чоловік. Іноземні держави проводять масову евакуацію своїх громадян з Лівії, а лівійські власті погрожують ще більше посилити дії стосовно бунтівників.