Соціаліст стверджує, що Тимошенко дарма ”била себе в груди чи в інше місце”

Жоден з народних депутатів – членів фракції БЮТ не повернув нарахованої зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради народний депутат V скликання Іван БОНДАРЧУК (СПУ), коментуючи вчорашню заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО в програмі «Точка зору» на УТ-1.

Він заявив, що «одна політична дама била себе в груди чи в інше місце і заявляла, що депутати нашої фракції зарплати не отримували, а те, що було перераховано на картки, або на ощадні книжки, повернули».

Посилаючись на довідку, видану головним бухгалтером Апарату ВР І.БОНДАРЧУК зазначив, що «кошти, видані народним депутатам в рахунок оплати праці та за виконання депутатських повноважень, станом на 18 год. 22 травня на рахунок Апарату ВР не поверталися».

За його даними, зарплату отримували 55 народних депутатів із фракції БЮТ.

Також І.БОНДАРЧУК спростовував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що на трансляцію засідань ВР, які проходять без участі опозиції, було витрачено 104 млн. грн.

І.БОНДАРЧУК підкреслив, що це не відповідає дійсності, оскільки на трансляцію засідань парламенту в бюджеті передбачено трохи більше 2,5 млн. грн. на рік. За його словами, «як кажуть в Одесі - це є дві великі різниці».

І.БОНДАРЧУК наголосив, що з 2 квітня народні депутати «не одержали жодної квартири». «Остання квартира була одержана, згідно з чинним законодавством, 23 березня цього року народним депутатом України від фракції «Наша Україна» Володимиром ШКЛЯРОМ», - зазначив він.

За його словами, у цьому скликанні квартири отримали 6 народних депутатів від БЮТ – Олександр БУДЖЕРАК, Роман ЗАБЗАЛЮК, Уляна МОСТІПАН, Ігор РИБАКОВ, Валерій КАМЧАТНИЙ, Володимир СКУБЕНКО.

І.БОНДАРЧУК підкреслив, що «жодну квартиру, одержану від злочинної Верховної Ради, ніхто не повернув».

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що вона здобула освіту в університеті. На його думку, її імпровізація з цифрами викликає питання. «А чи закінчила вона університет, чи можливо здобула освіту на якомусь базарі?», - запитав І.БОНДАРЧУК. На його думку, «тільки цим можна пояснити довільне жонглювання цифрами. Очевидно, вона розраховує, що ніхто не буде їх перевіряти, піддавати сумніву, а всі проковтнуть як наживку».

Водночас депутат переконаний, що «період зачарування нею, слава Богу, проходить», і у людей виникає питання, чи потраплять до бюджету списані борги ЄЕСУ на суму 7,5 млн. грн.

І.БОНДАРЧУК підкреслив, що «це той випадок, коли в чужому оці помічають соломинку, а в своєму не помічають колоду».