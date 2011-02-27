Янукович упевнений, що життя українців незабаром покращиться

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що сьогодні влада має усі можливості для покращання життя людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

«На нашу долю зараз випали нові іспити. Ми прожили певну частину життя – 20 років – коли, як люди кажуть, «що вони там робили, об’єднувалися, роз’єднувалися – нас це не цікавить, тільки щоб нас не чіпали – все». Я абсолютно згоден з цим», - зауважив Президент.

Він наголосив, що «сьогодні, слава Богу, ми рік, як почали працювати спільно, приймаємо рішення, створюємо механізми, як їх реалізувати».

«І далі – нарощування реформ, стабілізація країни. У нас сьогодні є така можливість», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також розповів, що його часто критикують щодо виборчого гасла – «Покращання життя вже сьогодні». «Я хочу сказати, що я реаліст. Якщо би мені і моїй команді, умовно кажучи, дали можливість тоді, коли ми про це казали, стабільно попрацювати деякий час, ми б досягли… Умови у нас основні є. У нас є чудова країна, промисловість, чорноземи, наука, і, найголовніше, працьовитий український народ. І ми цим повинні пишатися, і я цим пишаюся. Це головне. А далі – наші руки, наша совість і наше велике палке бажання – на цій основі побудувати чудову країну, щоб люди нормально в ній жили. Ось це – головне», - сказав глава держави.

Він також висловив переконання, що «ми це зробимо». «Я переконаний у цьому. І не знайдеться сьогодні жодної причини усередині команди, яка б нам заважала. Ми налаштовані йти цим шляхом. Шляхом змін. Треба потерпіти – ще раз повторюю – набратися терпіння, не брехати людям, а казати правду, дивитися в очі і йти уперед. І ми зробимо свою справу», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.