Районний прокурор згорів у службовому авто

У ніч на 27 лютого внаслідок пожежі у службовому автомобілі загинув прокурор Жашківського району Черкаської області 39-річний Олег Осипенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, трагедія сталася близько 1-ї години ночі.

«Він працював цілий день і по завершенню роботи сів у службовий автомобіль «Деу Ланос», який стояв у гаражі, щоб їхати додому», - зауважили у прес-службі. Після того, як автомобіль виїхав з гаража у двір прокуратури, він з невідомих причин загорівся.

Тривають першочергові слідчі дії з установлення причин та обставин пожежі. Також з’ясовується, чому людина, яка перебувала в ньому, не змогла вчасно вийти із салона.